Üks Eesti turul tegutsevatest pakifirmadest alustab agressiivset laienemist

Uued automaadid tulevad kasutajatele lähemale ehk paljud uued asukohad saavad keskuste asemel olema elamupiirkondades ja väiksemates asulates. Esimene automaat paigaldatakse täna Loo alevikus.

Suuremahulise pakiautomaatide võrgustiku laiendamisega tõuseb DPD Eesti pakiautomaatide arv 100 automaadi võrra kokku 207 pakiautomaadini. Möödunud aastal lisas DPD Eestis 32 uut pakiautomaati ning laiendas 21 olemasolevat.

„Uute pakiautomaatidega oleme võtnud eesmärgiks tulla inimestele võimalikult lähedale,“ selgitas DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss. „Nüüd lähinädalate jooksul saavad pakiautomaadid ka asulad, kus seni on pakiautomaadid üldse puudunud. Esimeste seas näiteks Klooga, Aegviidu, Avinurme, Võhma, Ahja ja veel mitmed asulad.“

Kirss lisas, et kuna DPD kullerteenus on ulatuslikult optimeeritud, siis on kliendil võimalik reaalajas jälgida, kui kaugel kuller tema pakiga on ning millal kuller temani jõuab. „Soovime samamoodi ka pakiautomaatidega jõuda inimestele võimalikult lähedale, et nad ei peaks oma saadetise saamiseks või saatmiseks eraldi teekonda ette võtma.“

Keskmiselt võtab ühe uue pakiautomaadi paigaldus kuni kolm tundi ning tööga saab hakkama kaks inimest. Esimeste paika saanud pakiautomaatide puhul läheb peale paigaldust veel paar päeva aega süsteemide seadistamiseks enne kui automaadist pakke saab saatma hakata.

„Järgnevatel nädalatel paigaldame iga päeva kaks uut automaadi ja eeldatavalt leiavad kõik 100 uut pakiautomaati uue asukoha märtsikuuks,“ selgitas DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss. „Lisaks Eesti sajale uuele pakiautomaadile paigaldatakse kokku 270 pakiautomaati ka Lätis ja Leedus ning projekti koguinvesteering Baltikumis küündib 8 miljoni euroni.“

Uued DPD pakiautomaadid on tootja KEBA kõige uuem mudel, mille nähtavaimaks erinevuseks on kasutajasõbralikum, kaldenurga all olev ekraan. Seadmed paigaldab Hansab. DPD-l on Euroopas hetkel kokku üle 47 000 Pickup punkti, millest Baltikumis saab peale laiendustöid olema ligi 640 ning Eestis 206.

DPD grupi tellitud viimase e-kaubanduse uuringu järgi kasutavad Eesti elanikud teiste teenustega võrreldes kõige rohkem just pakiautomaate (80% küsitletutest), Läti elanikud eelistavad praegu veel tellida esmalt pakke koduaadressile ning seejärel pakiautomaati (45% küsitletutest) ning leedulastest tellib oma saadetised pakiautomaati 42% e-ostlejatest.