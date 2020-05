Üks hoop teise järel: kas nii nad tapavad meie Rail Balticu?

Rail Balticu ehitamine algab meile lausa ideaalse ajastusega, sest hakkab leevendama algavat majandussurutist. Suured infrastruktuuri investeeringud kuuluvad tavapäraste meetmete hulka, millega riigid pehmendavad kriisiaegset majanduslangust. Suure tõenäosusega toob lähenev majanduslangus kaasa ehitushindade odavnemise. Ehitajad saavad investeeringust osa nüüdsama, kuid taristuid rajatakse 30-50aastase tulevikuvaatega. Raudteeühendusest võidavad täies mahus alles järgnevad põlvkonnad.

Me võime küll arutleda, et Hiinas ja Jaapanis rajatakse Rail Balticust uuema tehnoloogiaga palju kiiremaid raudteeühendusi, aga me ei saa eirata asjaolu, et meil pole sama palju inimesi kui Hiinas või Jaapanis. Meil oleks ennast keeruline võrrelda ka nende riikide tsivilisatsioonide arengu ning tänaste majanduslike ja tehnoloogiliste võimalustega. Pealegi, kui paremad ja uuemad tehnoloogiad muutuvad meile kättesaadavaks, siis füüsilist taristut on ikka vaja. Isesõitev auto jääb liikumatuks, kui puudub maantee ja 5G tehnoloogia. Me vajame tuleviku raudtee jaoks võimalikult sirget trajektoori, sest füüsika seadusi ei saa eirata.

Kriitikat vajab mitte projekt, vaid selle elluviimine

Rail Balticu tööd käivad ning aeg-ajalt tõusvad kriitikapuhangud lähtuvad kahjuks pigem kitsastest sisepoliitilistest huvidest. Rail Balticu projekti olemuse üle peetavate diskussioonide aeg on läbi ja tuleb edasi liikuda. Kui me praegu hakkame taas viljatult vaidlema tunamulluse lume üle stiilis, et kas uus raudtee peaks Pärnu asemel rajatama ikkagi vanale Tartut läbivale trassile, siis võib juhtuda, et jätame kahe silma vahele palju olulisemad probleemid. Maade omandamine õiglase hinnaga, keskkonna-alaste lubaduste täitmine, tegutsemisgraafikus püsimine, järelevalve maksumuse üle - need peavad olema praeguse arutelu sõlmpunktid.