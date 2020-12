Üks koroonavaktsiini loojatest jõudis juba maailma 500 rikkaima inimese hulka

BioNTechi aktsia on selle nädalaga kasvanud 8% ja viimase aasta jooksul 250%, vahendab Bloomberg. Sahinist sai neljapäeval jõukuselt 493. inimene maailmas. Tema vara hinnanguline väärtus on Bloombergi miljardäride indeksi järgi 5,1 miljardit dollarit.

Suurbritannia oli lõppeval nädalal esimene lääneriik, kes on ühele koroonavaktsiinile kasutusloa andnud. See võimaldab Pfizeril ja BioNTechil astuda taas sammu lähemale sellele, et hakata peagi tellijatele tarnima vaktsiini, mis seniste uuringute põhjal on näidanud 95%-list tõhusust koroonaviirusest hoidumisel. BioNTech ootab jätkuvalt vaktsiinile USA ravimiameti ja Euroopa Liidu regulaatori heakskiitu.

Kuigi BioNTechi näol on tegu Saksa ettevõttega, mis on seni ennekõike keskendunud vähiravile, otsustasid ettevõtte asutajate ringi kuuluv Sahin ja tema abikaasa Ozlem Tureic – kes on ühtlasi ka BioNTechi peaarst – fokusseerida selle aasta jaanuarist kogu oma energia koroonavaktsiini välja töötamisse. Sellega on nad saanud rakendada kogu oma senise uurimistöö täiesti uut tüüpi ravimi välja töötamisse

„See võib avada ravimiäri täiesti uut tüüpi molekulidele,” märkis Sahin eelmisel kuul. Türgi päritolu Sahinil on läbi talle kuuluva Saksa ettevõtte BioNTechis 18%-line osalus. BioNTechil õnnestus eelmisel aastal USA-s börsile minnes kaasata 150 miljonit dollarit, selgub.

Maailma 500 rikkaima inimese hulka jõudis Sahin koos Saksa päritolu Struengmanni vendadega, kellele kuulub kaks kolmandikku biotehnoloogiaettevõttest. Nad toetasid rahaliselt ka üht varasemat biotehnoloogiaettevõtet, mille Sahin oma abikaasaga koos rajas. Selle nimi on Ganymed Pharmaceuticals AG. Vendade Struengmannide vara väärtus küündib kokku 24 miljardi dollarini.

Koroonavaktsiini võidujooks on aidanud kaasa ka BioNTechi lähima rivaali Moderna investorite vara väärtuse kasvule. Cambridge’s ja Massachusettsis tegutseva ettevõtte aktsia hind on sel aastal tõusnud 700%, aidates sellega mõnedel Moderna varase faasi investoritel miljardärideks saada.

Nende hulgas on Massachussetsi tehnoloogiainstituudi professor Bob Langer ja Harvardi ülikooli professor Tim Springer, aga ka ettevõtte tegevjuht Stephane Bancel, kelle vara hinnanguline väärtus on nüüd 4,9 miljardit dollarit.