ÜKS KÜSIMUS | Kas Eesti Energia uue õlitehase rajamine ei lähe vastuollu Eesti 2030 ja 2050 kliimaeesmärkidega?

Siiri Liiva siiri.liiva@arileht.ee RUS

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas Foto: Priit Simson

Mitmed riigikogu liikmed ja ka riigifirma Eesti Energia esindajad on põhjendanud hiljutist 125-miljonilist rahasüsti uue õlitehase rajamisse sellega, et kuigi tegu on põlevkiviõli tootmisega, ei suurenda see oma tegevusaja jooksul Eesti keskkonnajalajälge. Ärileht uuris majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, kui tõene see väide on.