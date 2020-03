ÜKS KÜSIMUS | Miks hindab Siim Kallas kriisi leevenduse maksumuseks 9 miljardit, kui Martin Helme on seni rääkinud vaid 1,5-2 miljardist?

Täna Eestis arutlusel oleva finantspaketi, mille sees on palgatoetused, aktsiisilangetused, maksude ajatamine ja krediidiliinid, hinnangulise maksumusena on rahandusminister välja toonud 140 miljonit eurot. Kallase hinnangul on see liiga vähe. „Kui mõelda sellele, kuidas osades sektorites on käibed ja tellimused kolmandiku võrra või enam langenud, siis tundub see 140 miljonit vähe,” märkis ta.

Kui riigile ei tohiks tekkida probleeme ei avaliku sektori teenistujate palkade ega pensionite tasumisega, siis peamiseks probleemiks on ennekõike erasektor. „Väikeettevõtted, kus on tänaseks tellimused täiesti lakanud – kuidas nad ikkagi hakkama saavad, kui on vaja kõigele lisaks lapsi kodus hoida. Siin on tõenäoliselt ka omavalitsuste osavõtt ka väga oluline,” sõnas Kallas. Siin ta näiteks ei mõista, kuidas aktsiiside langetamine inimeste sissetulekutesse panustada saaks.

Inimestelt ei tohi elatusvahendid käest kaduda

Samas rõhutas ta, et kindlasti tasub valitsusel olla väga ettenägelik ja kokkuhoidlik, et tekkinud olukord ja selle käigus antud lubadused hiljem neile endile kätte ei maksaks. „Eks see on üks suur ja ennenägematu väljakutse – keegi ju ei oska öelda, kui pikaks see kriis kujuneb –, teistpidi on selge, et elutegevus peab säilima,” märkis Kallas. Näha on, et ka Euroopa Komisjon on selles osas otsustavust täis.

„Eurogrupi juht ütles küll, et tehakse kõik selleks, et asi jääks püsima ja majandus toimima. Eks see peakski selleks lähtealuseks olema. Põhiline on see, et inimestelt ei tohiks elatusvahendid käest ära kaduda – et nad elaks need rasked ajad üle. Võib-olla need rasked ajad ei olegi nii pikalt ja saab mingil moel selgeks, kuidas see viirus käitub, kui ta on tipu saavutanud,” sõnas ta.

Rahandusminister Martin Helme andis reedel toimunud pressikonverentsil ja hiljem ka pressiteate vahendusel teada, et riik valmistab koroonaviiruse mõjude vähendamiseks ette 1,5-2 miljardi euro suurust meetmete paketti, mis puudutab nii seda kui järgmist aastat.

„Meie analüütikud hindasid nii mõõdukat kui raskemat riskistsenaariumi ja hindasid, mida see tähendab majanduskasvule ning maksulaekumistele. Mõõduka riski puhul Eesti majandus sellel aastal ei kasva. Raskema stsenaariumi puhul on võrreldes senise prognoosiga majanduslangus kuni 5 protsendipunkti ehk 2% reaalkasvu asemel tuleb 3% miinus,” põhjendas Helme.