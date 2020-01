Üks lahendus tippjuhtide läbipõlemise vastu. Kaks Eesti meest pakuvad huvitavat teenust

Ott Karolin (vasakul) ja Avo Kaasik. Foto: erakogu

Kauaaegne ettevõtja ja investor Avo Kaasik ning pangandustaustaga värbaja Ott Karolin tegid 2018. aastal ettevõtte, mis vaatab kogu värbamisprotsessile teise nurga alt. Kui tavapärased tippjuhtide värbamisega tegelevad ettevõtted keskenduvad eelkõige firmadele, siis nemad on fookusesse võtnud inimese, tippjuhi. Nad soovivad ambitsioonikaid juhte tuua ettevõtlusesse, aidates kaasata ka finantspoolel. Mehed ütlevad, et Eestis on algamas suurem ettevõtete üleandmise ja müümise protsess, sest esimeses erastamise laines osalejad on jõudnud aega, mil on tekkinud soov firma üle anda. Mida teha, kui oled kaua olnud kellegi teise firmas otsustaja, kuid ambitsiooni on enamaks? Ehk aitaks õige samm ka läbipõlemist vältida?