Üks Rootsi pank raputas soola Eesti rahapesuhaavadele. Keskpanga juht ei pea Baltimaid Skandinaaviamaade sarnasteks

Investorid kardavad nüüd Swedbanki pärast, kes on juhtumisi Baltikumi suurim pank, kuna ka seda panka võib ähvardada Danske Bankiga läinud aastaga sarnases ulatuses börsikukkumine. Taani suurima panga aktsiahind on pooldunud, hävitades 18 miljardi dollari ulatuses börsiväärtust.

Samal ajal on aga Handelsbankeni aktsia tõusnud.

Baltikumiga äri ajamise hirm on pannud mõnegi Rootsi eliidiliikme rääkima. Kui Baltimaadel meeldib end peaaegu Põhjamaadeks pidada, siis Rootsi keskpanga juht Stefan Ingves ütles esmaspäeval ajakirjanikele, et ajalooliselt on olnud päris suur erinevus Baltimaade ja Põhjamaade vahel.

Ta ütles, et Baltikumis tegutsevad mõned pahad poisid, lisades, et mõlemad piirkonnad peavad tööd tegema probleemi lahendamiseks.

Kui Eesti nõudis läinud nädalal Danske Banki lahkumist Eestist, teatas pank, et paneb kõigis Balti riikides ja Venemaal poe kinni. Analüütikud julgevad juba õrnalt soovitada Danske Banki aktsiat osta, kuna juhtkond astub samme õiges suunas.

Handelsbankenil on igas Balti riigis vaid üks filiaal, kus teenindatakse koduturgude Põhjamaade, Ühendkuningriigi ja Hollandi kliente. Erandiks on näputäis riigifirmasid, keda teenindatakse. Kui Swedbankil on Baltimaades varasid 18 miljardi dollari ulatuses, siis Handelsbankenil on siinkandis vaid 180 miljonit dollarit.

Ingves võrdles praegust Baltimaade rahapesuskandaali mõju Rootsi pankadele kümne aasta taguse masuajaga.

„Esmase šoki järel tulid head ajad väga kiiresti tagasi ja mõned asjad ei muutnud,“ ütles Ingves. „Sellest on muidugi kahju.“