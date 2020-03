Üks sektor keerati sisuliselt lukku. Tavaliselt varju jääv suur seltskond loodab, et riik neid ei unusta

Ürituste korraldamise äri on laiapõhjaline. Seal osalevad korraldajad ise koos toitlustajate, tehnika rendifirmade, meelelahutajate ja paljude teiste osapooltega. Nende kõigi eesmärk on tegutseda nii hästi, et neid ei olegi märgata. Nad peavad tegema kõik, et ürituse korraldajate peale ei peaks mõtlemagi. Nüüd on nad aga suures hädas. Eilne peaminister Jüri Ratase sõnum, et soovituslikult tuleks kõik enam kui 100 osalejaga üritused ära jätta, andis neile karmi lisalöögi.

„Me ei süüdista siin riiki ja saame aru olukorra tõsidusest ning reeglitest, aga soovime nüüd teada ka, mis on selle kõige teine pool," ütles Rauam alustuseks. Ta räägib sellest, et nad soovivad teada, kuidas plaanib riik sektorit hädas aidata. Nad on samas seisus või hullemaski kui turismiga seotud ettevõtted.

„Ootasime tänasest Jüri Ratase kõnest riigikogu ees konkreetset tegevuskava, mida aga ei tulnud. On soovitus jätta ära üle 100 osalejaga üritused. See ei ole keeld. Emotsionaalselt on aga tegu keeluga, sest neile ei tulda enam. Mis saab kultuuriüritustest? Miks lubatakse homme toimuda Tondiraba jäähallis aset leidval 7500 osalejaga Kirkorovi kontserdil?" küsis Rauam.

Tegevusala pandi kinni

Ta tahab öelda, et ürituste korraldajad ja teenuse pakkujad on täna kriisi eesliinil ja nad on saanud isegi kõige enam pihta. Kui reisikeelde hakati kehtestama, siis said löögi rahvusvahelised sündmused. Seega algas nende jaoks jama juba kaks nädalat tagasi. Riigisisene turg aga püsis. Kiiremini reageerisid need ettevõtted, kus peakontor asub välismaal. Nemad hakkasid üritusi ära jätma.