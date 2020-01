DX.Exchange'i taga on Eestis registreeritud ettevõte Coins Marketplace Technologies OÜ, mille tegevusaadressiks on Roosikrantsi 2. Sellele aadressile on registreeritud üle 800 firma. Majandusaasta aruande kohaselt teenis ettevõte 2018. aastal üle viie miljoni euro kahjumit.