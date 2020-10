Üle poole Euroopa väikeettevõtetest võib järgmise aasta jooksul pankrotti minna

Iga viies Itaalia ja Prantsuse ettevõte peab üsna tõenäoliseks, et järgmise kuue kuu jooksul annavad nad sisse pankrotiavalduse, selgub McKinsey augustikuisest uuringust, milles osales üle 2200 väikese ja keskmise suurusega ettevõtte viiest Euroopa suurima riigist, kirjutab Bloomberg.

Samal ajal tagavad just väike- ja keskmise suurusega ettevõtted kahele kolmandikule piirkonna tööjõust töökoha ning vastutavad üle poole piirkonnas loodava lisandväärtuse eest. Vaadeldud riikide hulgas olid Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania ja Suurbritannia.

Koroonapandeemia on andnud Euroopa väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele tugeva löögi, 70% tunnistasid, et nende käibenumbrid on selle mõjul langenud. Nende ettevõtete osakaal on veelgi kõrgem Itaalias ja Hispaanias, kus on kasutatud tugevamaid ühiskondlikke piiranguid, et viiruse levikut paremini kontrolli alla saada ja piirata.

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete hulgas on väga vähe optimismi tuleviku osas, enamus ütleb, et majandus on kehvas seisus. Mure tuleviku pärast on muutnud neid ettevõtteid juba maksujõetuks ning sundinud ka koondamisi ette võtma.