Üle tuhande investori pandi ootele: puitmajatootja on ametlikult pankrotis

Äriregistri andmetest selgub, et Pessaraag OÜ on pankrotis selle aasta 13. novembri seisuga. Pessaraagi eelkäija Q-haus oli investoritelt Crowdestate'i vahendusel kaasanud 700 000 eurot ning see tähendab, et oma raha ootele jäid kuni tagatisvara realiseerimiseni jäid 1138 investorit.

