Üleilmselt tegutsev logistikafirma koondab enam kui 20 000 töötajat

Enim töökohti kaob ladudes, sest koroonaviirusest tingitud majanduskriis lööb logistikat, ütles kontrolloasalusega aktsionär Klaus-Michael Kühne saksa lehele Die Welt antud intervjuus.

Ettevõtte palgalehel on 83 000 töötajat. Iseäranis puudutab koondamine töötajaid USAs, kus erinevalt mitmetest Euroopa riikidest pole lühiajaliste töölepingute võimalusi, mistõttu koondamine on vältimatu, kirjutab Reuters.

Suuromaniku sõnul on globaliseerumine aeglustumas.

Kühne sõnul ei tea keegi, kaua kriis kestab ning kui sügav see saab olema. Ettevõte on juba tühistanud dividendi maksmise.

„Tõehetk saabub teises kvartalis,“ lausus ta. „Transpordimahud on märkimisväärselt kukkunud. Otsustav on see, kas juunis hakkab maailmamajandus vaikselt paranema.“

Tema sõnul kulub aastaid, enne kui jõutakse eelmise aasta majanduse kogutoodanguni.

Hiina ei tule sellest kriisist välja nõrgemana, ütles ta.

„Kriis algas Hiina hooletusest toidutarneahelas. Ma ei suuda uskuda, et Hiinas on primitiivsel tasemel metsloomaturud,“ rääkis ta. „Hiina, kes on valmis investeerima Siiditee-laadsetesse projektidesse, on uskumatult tugev. Ma loodan, et USA suudab Hiinat tasakaalustada, kuid Donald Trump on USAd halvasti juhtinud. Siit võib tulla tugeva Euroopa võimalus.“