Reedel toimus USA-s Silicon Valleys suur konverents elust pärast koroonakriisi. Kolm peaesinejat olid Lichtensteini vürst, ajaloo kolmas e-resident, investor Tim Draper ja e-residentsuse vaimne isa Taavi Kotka. Silicon Valley on tajunud, et maailm on pärast koroonakriisi teistsugune.

„Asi ei ole selles, et mina olen äge. Mind kutsuti e-residentsuse programmi pärast. Näeme teisteski riikides varsti huvitavaid ja suuri reforme ning mõttemalli muutusi,” alustas Kotka.

Tulevik annab e-residentsusele ideaalse võimaluse, kuid enne on vaja ületada takistusi. Ühtlasi on tekkinud tänuväärne olukord, kus nii poliitikud, ametnikud kui ka erasektor mõistavad teema olulisust.