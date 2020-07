Ülemiste City juht: kas pärast kriisi tahetakse kontorisse tulla? Jah, kui see on parem kui kodukontor

Ülemiste City on kasvanud suuruselt viiendaks majanduspiirkonnaks Eestis, seda tööjõumaksude poolest. Margus Nõlvak ütleb intervjuus Ärilehele, et nüüd plaanivad nad end väga süvitsi mõõtma hakata. Nad töötavad selleks välja 50 eri näitajast koosneva Ülemiste City Radari, mis on maailmas ainulaadne ja ka teiste linnade ja linnakute peal kasutatav.

"Vaatleme nii teenuseid, keskkonda, kogukonda, teaduse-arendustegevust kui ka üldist heaolu. See on samuti üks asi, mida varem ei ole tehtud kuskil. Paneme praegu neid mõõdikuid paika. Sellest tööriistast võivad tulevikus kasu saada ka kõik teised maailma linnad ja linnakud, et hinnata ja arendada oma keskkonna atraktiivsust, jätkusuutlikkust kui ka inimsõbralikkust," rääkis Nõlvak.

Kriisist aina kasvav linnak end eriti segada ei lase. "Peab nägema võimalusi. Üldiselt on linnaku ettevõtetel läinud kriisi ületamine hästi. On neid, kel on raskem ja on ka võitjaid. Eks kriis eraldab terad sõkaldest. Korrastab. Loob võimalusi leida talente, keda on otsitud viimased kaks aastat. Tallinnas oli keeruline seis nende leidmisel.

Ülo Pärnitsale meeldis öelda, et siit saime sinika, aga pikali see meid ei löönud. Eks me saimegi väikese sinika. Kogu Mainori grupp ja linnaku arendajad on hästi kapitaliseeritud. See on olnud rahavookriis. Miks ma olen sügise osas ettevaatlik? Oluline on, kuidas meie põhilistel eksportivatel klientidel läheb. Kuulda on, et neil on pikad projektid ning 1-2-aastane jõnks ja allakäik pikki plaane sassi ei löö."