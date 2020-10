Ülemiste Citys hakatakse linnaku 12 000 talendi tervisekäitumist muutma

Tartu Ülikool on üks viiest kõrg- ja ülikoolist, kes on liitunud Ülemiste City koolituskrediidi projektiga. See on info vahendamise platvorm, mille eesmärk on toetada koolituskursuste abil Ülemiste ettevõtete ja kõrgkoolide koostööd. „Juba praegu töötavad Ülemiste Citys talendid - targad spetsialistid, juhid ja ettevõtted, kes loovad oma tegevusega suurt lisandväärtust," märkis AS Mainori juhatuse liige Eneken Titov.

Samuti on koostöös Tartu Ülikooliga arendusjärgus tehismõistusega majajuht-suhtlusrabot Kratt, mille leidmiseks kuulutati Robotexi raames välja konkurss. „Kratt hakkab abistama Ülemiste City asukaid ja külalisi. Ta oskab erinevaid keeli, juhatab inimesi õigetesse kohtadesse, tellib lifti ja broneerib ruume," kirjeldas Ursel Velve.

Tartu Ülikooli liikumislabor on viimase aasta jooksul andnud nõu, kuidas muuta Ülemiste Citys paiknev Emili kool liikuvamaks ja mil viisil ehitada uut hariduskompleksi liikuma kutsuva kooli põhimõtete järgi.