Ülemiste keskuse juhi sõnul nemad Musta Reede kampaaniatega maskita poodi tulnud ostlejaid välja viskama ei hakka

Kevadise eriolukorra ajal, kui pooled poed olid suletud, tekitas palju furoori Sportlandi allahindluskampaania, mille käigus ostjad odavat kaupa jahtides üksteisel seljas rüselesid. Nüüd, pool aastat hiljem korraldavad poodides kampaaniaid ka paljud teised, kuna näevad selles võimalust käibelangust tasa teha.

Eesti suurimas, Ülemiste kaubanduskeskuses korraldavad Musta Reede kampaaniaid poodidest umbes pool. Ülemiste keskuse juhi sõnul tähistatakse seda ostupüha neist sõltumata. „Me iseenesest ei panusta selle turundamisele, aga kui kauplused seda teevad – siin mõne akna peal on sildid väljas –, siis ega me päris kätt ette ei saa panna, aga kindlasti me laiemalt seda sõnumit ei levita, et tulge nüüd Ülemiste keskusesse ja ostke,” märkis Guido Pärnits.

Samas möönis ta, et aastataguse ajaga võrreldes on kaubanduskeskuse külastajate arv veerandi võrra vähenenud. „Inimesed käivad harvem ja inimesed veedavad [siin] vähem aega. Ma arvan, et tänane päev on selline, kus isegi Mustal Reedel ei tulda väga hulganisti kokku, sest inimesed on natuke pelglikumad,” sõnas Ülemiste keskuse juht.

Terviseamet peab aga poodide ostukampaaniaid vastutustundetuks. „Terviseameti poolt me oleme koostanud juhise jaekaubandusettevõtetele ja seal me oleme toonud välja, et ostukampaaniaid, mis kutsuks kokku palju inimesi, me korraldada ei soovita,” rääkis ameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna juhataja Hanna Sepp.

„Kui on tulemas Musta Reede kampaaniad – on arusaadav, et need on kaupmeeste jaoks väga olulised tuluallikad olnud –, aga seekord tuleks suuremaid kampaaniaid korraldada ikkagi veebi vahendusel,” rõhutas Sepp. Korralduste rikkujatele on võimalik rakendada sunniraha. Lisaks 2+2 distantsi hoidmise nõudele lisandub poes füüsiliselt kohal käies ka maskikandmise nõue.

Kaupmeeste esindajate sõnul nemad aga kedagi poest välja ei saada, kui tal maski ees ei ole, sest iga klient on täna kullahinnaga. „Kindlasti me ei hakka jõuga siin kedagi välja viskama,” märkis Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits.