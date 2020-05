Ülemiste keskuse juht: esimeste päevade külastatavus oli üllatavalt suur. Hoian pöialt, et meil ülihead nädalavahetust ei tule

„Kõik on hästi, see võib-olla on tänases olukorras siiski veidi ülepingutatult öeldud, aga see ei ole tavaline kriis. See on inimeste psüühikale mõjunud kriis ning küsimus oli, kas inimesed julgevad tulla. Samas on viroloogid ja valitsus teinud viimasel ajal positiivset kommunikatsiooni, et ei olegi kõik enam üks suur hädaorg," ütles Pärnits esimest töönädalat kommenteerides. Selge on see, et keskuste kõrgaeg ehk nädalavahetus ootab veel ees.

Pärnits ütleb, et kui nende kriisieelne keskmine külastatavus oli 22 000 inimest päevas, siis eeldati, et taasavamise järel tuleb neid maksimaalselt 11 000, aga reaalsus on 15 000 ja rohkem. Ta toob aga välja, et veidi keerulisem on seis toitlustuses. Teadlased on öelnud, et levimine inimeselt inimesele sõltub ka ajast, mil puututi nakatunuga kokku. Kui keskuses liigud, siis ei ole isegi vahet, kas inimeste vahe on 1 või 2 meetrit. Restoranides istub inimene aga kauem.

„Eks nad järgivad küll seda 2+2 reeglit, aga inimestel on ikkagi hirm, et nad istuvad viirusekandja lähedal liiga pikalt. Söögikohtadel ei lähe ka halvasti, eriti kiirtoidukohtadel. Pakun, et läheb kuukene veel, enne kui see ka järgi tuleb. Eks paljud kaubanduskeskuste restoranid saavad kliente ka ettevõtete töötajate lõunapausidel. Neid praegu veel väga ei ole," selgitas Pärnits.

Suletud kohti ühe käe sõrmedel

Pärnits ütleb, et Ülemiste keskuses võib täna suletud kauplusi ja teenusepakkujaid üles lugeda ühe käe sõrmedel. Ta toob näiteks, et üks kahest apteegist on täna kinni täitsa teadliku otsuse tulemusel ja avab oma uksed 1. juunil. Ta kinnitab ka, et ülejäänud ei ole nö lõplikult uksi sulgenud.

„Eks sel on tõsi taga, et neid uste sulgejaid võib tulla. Sõltub ju sellest, kui palju nende kauplustes käima hakatakse. Ma ei ütle, et e-poest ei peaks ostma, aga täna võiks neisse kauplustesse siiski käivet tekitada, kes ühe, kahe või kuue kuu pärast võivad pillid kotti panna. Hiljem saavad nad juba ise taas hakkama," ärgitab Pärnits.

Ülemiste keskuse juht selgitas ka seda, et kaubanduskeskuste rendimeede oligi mõeldud sellele ajale, mil keskused suletud olid. Selle ühe kuu eest. See arvestatakse juuni rendist, aga veebruarikuu taksi järgi. Just veebruar oli viimane kuu, mil suurem osa keskustest võttis oma rentnikelt täisrenti.