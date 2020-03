Ülemiste keskuse juht: kaubanduskeskuste sulgemisest oleks ühiskonnale kahju suurem kui kasu

Ülemiste Keskuse juht Guido Pärnits leiab, et kuigi kaubanduskeskused on tavapärasest oluliselt tühjemad, tooks nende täielik sulgemine ühiskonnale rohkem kahju kui kasu. Temaga sekundeerib ka T1 keskuse juht Allan Remmelkoor.

Pärnits räägib sellest, kui palju on neil külastatavus langenud ning kui palju on keskuses iga päev tööl personali. Remmelkoor toob välja Tšehhi keskusepidajate mure, kuna seal tehti riiklikult sulgemisotsus ära.

Pärnits on nõus tänase kaupmeeste liidu üleskutsega, et riskirühmad võiks poes käia eraldi selleks määratud ajal.

Miks ei oleks hea idee kaubanduskeskuseid sulgeda? Kui suur on olnud külastajate kadu? Kuidas käituda rentnikega?