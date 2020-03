Ülemiste keskuse juht: sulgemine on rumal otsus

Küsimusele, kas Ülemiste on läbi mõelnud keskuse sulgemise stsenaariumi, vastas Pärnits eitavalt. "Ega ausalt öeldes ei uskunud seda. Muidugi rentnikega suhtlemisega saame hakkama, me ei jäta neid hätta. See on pigem logistiline harjutus - kuidas turvata keskust päev läbi kui toidupood on lahti ja teised kauplused kinni? Kas Ratas ja Helme tulevad inimesi suunama meile sinna? Ma olen väga pahane selle peale, jah," rääkis Pärnits.

Samas lubas ta, et rentnikelt üüriraha suletud aja jooksul ei küsita. "Kuna see asi on kinnitatuna force majore ja meie ei saa samuti rentniku ees oma kohustusi täita keskuse lahtihoidmise näol, siis muidugi me renti ei küsi."

Ta tõi välja, et nüüd on järgmine samm vaja valitsusel teha pankade suhtes ja laenudelt intresside arvestamine peatada. "Meie peame kinnisvaraomaniku või kauplusena laenu maksma ikka, aga järgmisena tuleks keelata intresside arvestamine selleks perioodiks ära. Las me siis katame kõik neid kulusid solidaarselt. Maksepuhkust on pangad küll lubanud anda, aga intressid on need, mille pealt pank ju teenib."

Keskuse T1 juht Allan Remmelkoor ütles eile Ärilehele samuti, et päriselt keskuste sulgemine oleks halb. "Selge see, et külastatavused on kordades langenud. Kellel 80%, kellel 60%. Kaupluste tegevused on kahjumlikud. Kõik näevad vaeva, et ärimudelit hoida, et personali hoida," rääkis Remmelkoor ja tõi näiteks Tšehhide praeguse mure.