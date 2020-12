Ülemiste linnaku arendaja sõlmis enda ajaloo suurima laenutehingu

Mainor Ülemiste, SEB Pank ja Luminor Pank allkirjastasid sündikaatlaenulepingu, mis sätestab 2018. aastal SEB Pangalt Öpiku kvartali arendamiseks võetud 39,8 miljoni euro suuruse laenu refinantseerimise ja lisab Alma Tominga maja ehitamiseks täiendavad 24,3 miljonit eurot.

Detsembri alguses käivitus Ülemiste Citys (aadressil Sepise tn 7) Alma Tominga nimelise ärimaja ehitus, mille rajamisse investeeritakse kokku üle 30 miljoni euro. Töötaja tervist fookusesse tõstva rohehoone ehituse finantseerimisele aitab kaasa Baltikumi suurimate pankade hulka kuuluvate SEB ja Luminori loodud sündikaat, et ühiselt toetada Ülemiste City jätkuvat arengut.

„Ülemiste City on viimastel aasatel kasvanud kiirelt ja mitmekesiselt: uksed on avanud tervise- ja meie esimene kortermaja, oluliselt täienenud haridusklaster, lisandunud mitmed uued teenused," sõnas Mainor Ülemiste juhatuse esimees Margus Nõlvak. „Alma Tominga maja rajamine sel tavapäratul ajal on osutunud õigeks otsuseks. Loodav uudne talendile keskenduv terviklahendus on äratanud elavat huvi ning juba on sõlmitud on ka rendileping suure rahvusvahelise tehnoloogiaettevõttega. Kõik see näitab, et panustamine oma inimestesse ja täisväärtusliku töökeskkonna loomisse on ettevõtetele nüüd ehk olulisem kui kunagi varem."

SEB ettevõtete panganduse valdkonna juht Artjom Sokolov: "Töökeskkond ei ole tänapäeva maailmas enam pelgalt kontoriruum, vaid kogu seda ümbritsev ökosüsteem. SEB-l on suur rõõm toetada Mainor Ülemiste laienemise järjekordset faasi Ülemiste Citys, mis on kinnistumas Tallinna ühe terviklikuma teadmistepõhise äritegevuse keskkonnana. Mainor Ülemiste on selle piirkonna tervikarendamise kindel visionäär."

Luminori Eesti ettevõtete panganduse juhi Monika Kallase sõnul on Mainor Ülemiste näidanud üles äärmist innovaatilisust, kuidas arendada keskkonda talentide vajaduste järgi. "Nagu Luminoril, on ka Ülemiste City arendamisel keskseteks märksõnadeks fookus, uudishimu ja koostöö. Ühest küljest on fookus nutikama tuleviku ehitamisel ja teisest küljest uudishimu, kuidas teha asju innovaatilisemalt. Samuti on oluline koostöö linnaku arendajate, ettevõtjate ja elanike vahel. Kuna Ülemiste City projekt sobis nii meie väärtuste kui ka strateegilise ärisuunaga, siis leidsime, et on ainuõige aidata visioonil teoks saada," sõnas Kallas.