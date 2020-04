Ülemiste linnaku juht kriisist: nädalaid kestnud hirm hakkab üle minema

Ülemiste Cityt arendavad kaks ettevõtet, Technopolis Ülemiste ja Mainor Ülemiste. Viimati mainitu eestvedaja on energiline Margus Nõlvak, kes usub, et kriisis tuleb leida võimalusi. Kuigi Mainor Ülemistel on ees kolm eriolukorra stsenaariumit, arvab Nõlvak, et õige pea hakkame tasapisi kontoritesse naasma.



"Meil ei ole juriidilist kohustust hinnaalandust teha, kuid inimlikult soovime tõesti kõiki aidata. Aga aitad, kuni muutud ise abivajajaks. Ootame praegu, kas kinnisvaraettevõtetele tuleb mingi valitsuse meede," selgitab Nõlvak.

Tema sõnul pole arenguplaane ringi tehtud. "Oleme küll vaadanud, kuidas edasi liikuda. Kriis annab alati võimalusi häid otsuseid teha. Praegu tundub päev selline, nagu kuu aega tagasi tundus nädal, iga nädal on kui kuu."

Nõlvaku arvates ei kao ka büroos töötamine. "Loomulikult suureneb tulevikus nende arv, kes mõned päevad nädalas kodust tööd teevad. Aga ma ei kujuta ette, et räägin kogu aeg ainult ekraani kaudu. Sotsialiseerumise kaudu sünnib innovatsioon, ilma selleta jääb lahjaks. Plaanipärane konverentskõnede pidamine seda ei too."