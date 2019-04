Ülemiste linnaku juht: uus kümnend muudab kardinaalselt meie arusaama töötegemisest

Vastus on proosalisem kui võiks arvata. Kaugtööl ja vabal töögraafikul on kahtlemata omad eelised, seda eriti suurlinnades. Office for National Statistics uuringu kohaselt kulutavad näiteks Londoni töötajad iga päev kontorisse sõiduks keskmiselt 57 minutit, neist 3,7-l miljonil kulub selleks aga üle kahe tunni. Iseenesestmõistetavalt oleks seda aega võimalik kaugtööl efektiivsemalt kasutada. Kuid selgunud on ka mitmed kaugtöötamise pahupooled. Nimelt on sotsiaalteadlased ja psühholoogid jõudnud järeldusele, et kaugtöötajail on oluliselt suurem risk üle töötada ning läbi põleda.

International Labour Organisation (ILO) avaldas mullu 15 riigi töötajate seas läbi viidud uuringu, mille kohaselt kannatab tervelt 42% aktiivsetest kodukontoris töötajatest unetuse käest võrreldes 29% kontoritöötajatega ja stressi all 41% kodus töö tegijatest võrreldes 25% kontoritöötajatega. Tuleb välja, et kaugjuhtimisel tunnevad inimesed end sageli süüdi, kuna usuvad, et kolleegide arvates raiskavad nad kodus vaid aega ning töötavad seetõttu keskmisest rohkem tunde. Nad jätavad vahele lõuna- ja kohvipause, teevad tööd hilisõhtutel ja nädalavahetustel ning tegelevad vähem stressimaandavate tegevustega nagu trenn ja hobid. Pikaajalise kaugtöö negatiivsete ilmingutena on erinevates uuringutes märgitud isoleerituse tunnet ja motivatsioonipuuduse kasvu, mis avaldab viimaks mõju töö tulemustele. Just viimasega on põhjendatud ka Marissa Mayeri otsustust oma töötajad kontorisse tagasi kutsuda.

50% tööjõust vabakutselised

Siiski ei kujutaks ilmselt enamik meist täna ette tagasipöördumist süsteemi juurde, kus juhataja kontori uksel meie saabumise aegu stopperiga üles märgib. Soov suurema vabaduse järele ei ole ju kusagile kadunud. Vastupidi. Upwork and Freelancers Union prognoosib, et aastal 2020 on 50% USA tööjõust vabakutselised, kellel puudub kindel fikseeritud koht, kus tööd teha. See näitab ilmekalt, millises suunas töötegemine liigub. Ka Eestis on tööturule jõudmas põlvkond, kes on üles kasvanud startupide ja tudengiettevõtete vaimus. Need on noored, kes ootavad rohkem kui ükski varasem põlvkond, et neil oleks endal arvamus- ja otsustusõigus ning kes ei tunnista kuigivõrd traditsioonilisi rollijaotusi organisatsiooni hierarhiaredelil. Nii PwC kui JLL on tööturu trende ennustades leidnud, et tulevikus hakkavad ettevõtted kasutama lõviosas sisseostetud spetsialiste, kes jäävad palgale just nii kauaks kui konkreetne projekt või töölõik ette näeb ning liiguvad seejärel edasi järgmise tööandja ja järgmise projekti juurde. Esile tõusevad nn tööjõu allhankijad, kes pakuvad vajalikku inimressurssi. See on tulevik, kus väärtustatakse ideid ja teadmisi ning suhtlusel, mille käigus need ideed sünnivad, saab olema võtmeroll.

Coworking - ravim tuleviku tööturule

Nende muutuste tuules on juba kanda kinnitamas täiesti uus töötegemise vorm coworking ehk koostöötamine, mis annab inimestele suurema iseseisvuse, kuid pakub samas lahenduse mitmetele kaugtöö miinuspooltele. Sarnaselt traditsioonilisele kontorile on ühiskontoris tagatud elementaarsed kontoritöö vahendid alustades töölauast ja arvutist kuni kohvi, printeri ning koosolekuruumide kasutamiseni välja. Seal ei teenindata aga enam üht konkreetset organisatsiooni, vaid töökohta on võimalik rentida täiesti erinevate elualade esindajail - vabakutselistel, kaugtöötajatel ja alustavatel ettevõtjatel, teadlastel, programmeerijatel, kirjanikel, arhitektidel, disaineritel, kes saavad võimaluse ise otsustada kuidas ja millal nad tööd teevad. Eelkõige on tegemist aga just sotsiaalse kogukonnaga, kus töötavad inimesed jagavad sarnaseid väärtusi ning kes on huvitatud sünergiast ja koostöövõimalustest, mis erinevate inimestega kõrvuti töötades sünnivad.

Alates 2000. aastate keskpaigast on ühiskontorite arv maailmas jõudsalt kasvanud. 2017. aastaks oli coworkingu kontoreid üle maailma u 15 000 ning prognooside kohaselt kasvab nende arv 2020. aastaks ca 26 000ni, koondades u 3,8 miljonit töötajat. Lisaks vabakutselistele on uus koostöötamise viis populaarsust kogumas ka traditsiooniliste ettevõtete silmis - näiteks IT-sektoris, kus kollektiivi suurus on projektipõhiselt pidevas muutumises ning lühi- või pikemaajaliselt laudade rentimine on sageli paindlikum ja kuluefektiivsem lahendus, kui lasta töökohtadel kontorimassiivides jõude seista.

Väljakutse ärikinnisvarale