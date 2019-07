Ülemiste reisiterminali uus konkurss on parajalt ragistamist põhjustanud

„Meie arvates laabub kenasti, Ülemistega vähemasti – ja väljendub see osalejate huvis,” rääkis Rail Baltic Estonia (RBE) tehniline juht Anvar Salomets, viidates Ülemiste reisiterminali mai alguses välja kuulutatud uuele arhitektuurikonkursile.

Viimase paari kuu jooksul on ideekonkursi vastu tundnud huvi umbes 20 ettevõtet. Nende hulgas on tuntud nimesid nii Eestist kui ka välismaalt. „Tõenäoliselt on seal taustal neid tegijaid veel. Tavaliselt tulevad nad viimasel hetkel välja, keegi ei esita oma töid varem,” lisas Salomets.