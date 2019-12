Ülemiste terminali kavandamine algab aasta hakul, valmimiseks kulub kuus aastat

Rail Baltic Estonia OÜ tehniline juht Anvar Salomets ütles ERR-ile, et Ülemiste ühisterminali projekteerimishanke võitnud Zaha Hadid Architects ja OÜ Esplan alustavad terminali projekteerimistöödega järgmise aasta esimeses kvartalis ehk niipea, kui leping on sõlmitud. Eeldatavalt toimub see jaanuaris.

Selle aasta alguses omandas riik RB Ülemiste ühisterminali alal paiknenud 16 boksiga garaaži. Kas aga terminali jaoks veel eramaid tuleb omandada, selgub Salometsa sõnul konkreetsest projekteerimislahendusest.

Möödunud aastal tegi Eesti autoettevõtete liit majandusministrile ettepaneku kolida Tallinna bussijaam ümber Ülemistele. Tallinna linnavalitsus leidis toona, et bussijaam peaks siiski jääma oma praegusesse asukohta Lastekodu tänaval. See, kas bussijaam Ülemistele kolib või mitte, ei ole Salometsa sõnul siiani selge.

Kogu terminal peab kasutusvalmis olema aastaks 2026 ehk ajaks, mil ka ülejäänud Rail Balticu taristu valmib.

Terminali rajamine maksab majandusministeeriumi Rail Balticu projekti koordinaatori Kristjan Kaunissaare sõnul 40 miljonit eurot.

