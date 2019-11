ÜLEVAADE | Eesti, Läti ja Leedu inimeste maksukoormus: kes peab oma palgalt riigile loovutama suurima osa

Maksukoormus. Foto: Scanpix, PantherMedia / Mike Espenhain

Maksude sisukohast on Balti riikides elanikest kõige paremas seisus eestlased. Meil on kõige väiksem maksukoormus ning palgad on lätlastest ja leedukatest kõrgemad. Lätlastel tuleb maksudena oma sissetulekutest riigile loovutada oluliselt suurem osa ning pärast maksude tasumist jääb lõunanaabrite rahakoti vähem raha, selgub Läti ajalehe Neatkarīga ülevaatest.