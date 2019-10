ÜLEVAADE | Hammas ei hakka Tallinna korterile peale? Need on Harjumaa kinnisvarapärlid, hinnatud elupaigad, mida kaaluda

Nagu kõik teised väikesed pärliasumid on ka Saue omas rütmis hingav organism. Samas on Saue Suur-Tallinna osa, kus elanike ning pealinna vahel on tugev seos. Olgu see tööalane või käivad lapsed Tallinnas koolis. Sauele kolivad ka paljud Tallinna elanikud, sest kui on valida, kas ostad Sauel 3-toalise või Tallinnas 2-toalise kuskile magalarajooni, siis sageli valitakse Saue. Eluline manööver võib inimesele praktilise poole pealt kasu tuua, sest mitte kõik töökohad pole enam Tallinna kesklinnas. Kui su töökoht on näiteks Mustamäel siis pole vahet, kas sõidad sinna Lasnamäelt või Sauelt. Tegelikult muidugi on vahe: Sauelt jõuad kiiremini kohale.

Rääkimata sellest, kui töökoht asub Tallinna linna ääres, näiteks Tänassilma tööstuspargis. Nii on võimlaus kolida oma töökoha kõrvale ja sellega säästa aastas sadu mõttetuid ummikus istutud tunde.

Laagri

Täielikult Tallinnaga kokku sulanud asum. Mõned Tallinna soodustused kaovad siin küll ära (nt roheline kaart), aga muus osas ei ole vahet, kas elad Laagris või Nõmmel. Mõni kilomeeter ummikuvaba teed sõita pole enam mingi ajakulu.

Keila

Keila on päris suur linn ja näiliselt tundub Tallinnast kaugel olevat. Samas on tegemist väga huvitava ökosüsteemiga. Üha rohkem ja rohkem tehakse erinevaid kinnisvaararendusi: ridamaju ja kortermaju. Lõviosa Keila inimestest on Tallinnaga seotud. Mugav ja kiire rongiühendus ja ka autoga pääseb linna kiiresti- see kõik on inimestele meeldima hakanud.

Sarnaselt teistele piirkondadele on seal heas mõttes väikelinnalik kokkuhoidev kogukond. Keila on küll nii suur, et kõik kõiki ei tunne ja tänaval ei tereta, aga seal on tugev ühtehoidev fännklubi. Paljud Keila inimesed ütlevad, et ei kujuta enam ette, et nad elaksid Tallinnas. Kui terve päeva rapsid tänases infoühiskonnas: istud arvutis, räägid telefoniga, suhtled kontoris kümnete inimestega ning talud liiklusmüra, siis õhtul koju jõudes tahad rahu ja vaikust. Tahad koduuksest välja astuda ja jalutades vaikust nautida. Et jalutamine ei piirduks kolme paneelmaja vahelise hektarilise pargiplatsiga, vaid kogu keskkond alates õhust on puhas, rahulik, turvaline.

Tabasalu

Taas Tallinnaga täielikult kokku sulanud paik. Rannamõisa tee on sisuliselt täiesti täis arendatud. Tabasallu sõites ei saa sa isegi aru, et vahepeal Tallinnast välja liigud. Infrastruktuur on nii hea, et Tabasallu sõit on sama mis teise linnaosasse sõit.

Peetri

Peetri on ehe näide sellest, kuidas üks linna külje all olnud väikene paarisaja elanikuga küla on kasvanud tuhandete elanikega alevikuks. Peetrisse sõites ei saagi aru, et liigume Tallinnast välja. Peetri on kõige ehedam näide ka sellest, kuidas infrastruktuur inimestega kaasa tuleb. Varem ei olnud piirkonnas koole ega lasteaedu, poode ega muid inimesi meelitavaid kohti. Linnaga pidas ühendust üks mööda Vana-Tartu maanteed liikuv bussikene. Ülejäänud liiklus käis mööda suurt Tartu maanteed.

Omakorda hakkavad kokku sulama Peetri ja Järveküla. Ehitatud on Selver, toimivad uued ühistranspordiliinid. Piirkond areneb nii intensiivselt , et kinnisvaarostja jaoks ei ole enam vahet, kas on Tallinn või mitte. Pigem peetakse Peetrit parajalt hinnalisemaks piirkonnaks kui nii mõndagi Tallinna magalarajooni. Seda näitab ka hinnatase. Kuna Peetris vana põlvkonna elanikke ei olnudki, on seal väga ühtlane sotsiaalne läbilõige. Seal on noored, kellest osad on juba keskealiseks saanud ning hästi palju lapsi. See on perede elupaik. Ülisuureks trumbiks on Tallinna kesklinna lähedus.

Ülemiste ristmiku arendus vähendas ummikutes istumise aega nii märkimisväärselt, et ei saagi aru, et oled Tallinna linnast väljas.

Jüri

Jürisse jõudmiseks peab Peetrist mööda kiirteed mõned kilomeetrid Tartu suunas edasi sõitma. Kui seda teekonda minutites lugeda, on see aga olematu. Tallinna kesklinnast distantsilt palju lähemal asuvale Mustamäele ei saa tingimata kiiremini.

Jüriga on väga hea ühistranspordi ühendus.

Loo

Tallinnas ida pool Soomani sõnul välja arenenud väikeseid atraktiivseid asumeid ei ole. On Loo, aga see ei ole Soomani sõnul ei täiesti peidus ega ka avastatud koht.