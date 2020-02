ÜLEVAADE | Hokiliidu pangakaarti uljalt kasutanud Riho Sooniku ettevõte ja kinnisvara

Mõnevõrra üllatuslikult selgub, et tema ainuke ettevõte, mille osanik Soonik on, on Kinoos Invest OÜ. See kuulub talle ja Inge Soonikule. Juhatuses on ka tütar Kriss Soonik-Käärman. Tegemist on firmaga, mis tegeleb tütre ehk „Eesti esimese luksuspesu ja sohvariiete brändi Kriss Soonik" disaini ja turustamisega.

Ettevõtte 2018. aasta käive oli 165 132 eurot, kasum 24 683 eurot. Viimase aja parim aasta oli 2016, kui käive oli 227 967 eurot ja kasum 38 216 eurot. Aruandes on kirjas, et firmas oli 2018. aastal kolm täiskohaga töötajat.

Ettevõtte 2018. aasta aruandes on kirjas, et oli suur muutuste aasta. Alates 2017. aastast keskenduti rohkem Kriss Sooniku disainide otsemüügile klientidele - nii 2016. aastal avatud Tallinna stuudiopoe kaudu kui ka rahvusvaheliselt www.kriss-soonik.com kodulehelt. Kokku tõmmati hulgimüügi poolt, mis varem oli ettevõtte põhiline sissetulek. Koostöö jätkus Jaapaniga, mis on ettevõtte üks suuremaid välisturge.

Rohkem ettevõtteid Sooniku hinga taga ei ole.

Korter ja suvila

Kinnisvara vaadates saab teada, et tal on viis erinevat üksust, aga tegelikult on neid kolm. Vabaõhumuuseumi teel asuva korteri juurde kuuluvad aga eraldi ka panipaik ja parkimiskoht. Kaks elamumaa tükki on Soonikul Harku vallas Merikülas. Üks neist näiteks Romantiku teel. Ekspressi loost tuleb välja, et mõlema elukoha lähedal kasutas Soonik hokiliidu pangakaarti samuti hoogsalt.