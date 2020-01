ÜLEVAADE | Ilma teevad uuemad tulijad ehk millised värbamisagentuurid turul võitsid ja millised kaotasid

Analüüsis hõlmatud 17 suuremat personaliotsingu ettevõtet tegutsevad peamiselt juhtide- ja (tipp)spetsialistide värbamise alal. Spetsialiste ja juhte on Eestis ligikaudu 300 000. Eelmisel aastal võeti neid tööle ligikaudu 45 000 ja personaliotsingufirmad tegid sellest tööst ära hinnanguliselt 10% ringis. Ülejäänud 90% töötajatest otsivad Eesti ettevõtted ikka veel ise, vaatamata sellele, et praeguses konkurentsisituatsioonis ise töötajate otsimine on märksa kallim, kui teenusena sisse ostmine, märkis Heil.

Juhtide ja (tipp)spetsialistide personaliotsinguteenuse turu maht on Eestis hinnanguliselt 10 – 12 miljonit eurot aastas, märgib Brandem. Lisaks on osaliselt personaliotsingu teenustena käsitletav ka tööjõurendi teenus, tööportaalides kuulutamise teenus jm, mida analüüsis ei kaasatud, sest puuduvad täpsed andmed, kui suur oli 2019. aastal tööjõurendifirmade ja tööportaalide käibest just personaliotsinguteenuse osakaal.