Sel nädalal ametlikult Antarktika vetesse jõudnud eestlaste Bellingshauseni ekspeditsioonilaev seilab maailmamerel tänu Eesti ettevõtjate rahakotile. Kes on need Eesti tuntud ja rikkad, kes reisi on toetanud ja ka ise laeva pardale jõudnud?