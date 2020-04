ÜLEVAADE | Kuhu tahaksid riigikogulased lisaeelarves raha juurde panna, kellelt kamaluga ära võtta?

Lisaks sooviksid sotsid anda töötukassale 20 miljonit eurot juurde, et laiendada palgatoetuse maksmist neile, kellele see praegu ei laiene. „Eriolukorra ja kriisi tõttu on paljud inimesed on kaotanud töö või sissetuleku. Senistest meetmest jäävad põhjendamatult välja käsunduslepingu ja töövõtulepinguga töötajad, kuigi nende sissetulekutelt on makstud töötuskindlustusmakset. Samuti ei hüvitata saamata jäänud töötasu inimestele, kelle sissetulekute pealt ei ole küll töötuskindlustusmakset makstud, aga kes on riigile maksnud tulu- ja sotsiaalmaksu (nt äriühingu juhatuse liikmed, kes on saanud juhatuse liikme tasu ja FIE-d). Muudatusega makstakse ka neile riigi poolt hüvitist, kuid seda makstakse madalamas määras (50% keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatavast tulust, kuid brutosummana mitte rohkem kui 1000 eurot kalendrikuu kohta).“

Aivar Sõerd ettepanek



Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd on teinud ettepaneku, et ministeeriumid peaksid siiski kohe hakkama oma kulusid kärpima, mitte jääma ootama järgmisi lisaeelarveid või hoopis järgmist aastat.

Sõerdi mõtte järgi peaksid ministeeriumid vähendama oma majanduskulusid 1% võrra, välja arvatud neid, mis on seotud otseselt viirusepuhangu vastu võitlemisega. Sõerd selgitab, et see on õiglane, kuna ministeeriumid hakkavad ka kasu saama näiteks valitsuse plaanitud aktsiisilangetustelt, seal on ära jäänud suured üritused ja samuti pole enam kalleid lähetuskulusid välismaale.

Vabanenud raha suunaks Sõerd Kredexisse ettevõtete toetusmeetmetesse.