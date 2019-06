Fanta: 16 vaadeldud riiki, üheksa erinevat koostist. Eesti on taas Läti, Leedu ja Poolaga võrdses seisus, meist magusamat Fantat saab vaid Itaalias. Tuleb välja, et Prantsusmaal müüdav Fanta sisaldab meiega võrreldes kolmandiku vähem suhkrut ja kaks korda rohkem mahla. Tootja: „Erinevused retseptis tagavad, et me vastame tarbijate eelistustele ja ootustele... Mahlasisalduse varieerumine on tingitud ajaloolistest põhjustest, näiteks omaaegsest seadusandlusest.”