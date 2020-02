ÜLEVAADE | Palju siis ikkagi maksavad kurikuulsad Kalamaja korterid, mis Viljar Araka jahmatama panevad?

Kinnisvarafondi Eften juht Viljar Arakas ütles Äripäeva investeerimiskonverentsil, et kinnisvarahinnad on ületanud eelmise buumi tipud, aga ka palgad on kaks korda kerkinud. „See, mis hinnaga Kalamajas kortereid müüakse - mul kukub selle peale suu lahti," ütles ta. "Seega tuleb arvestada, et statistika on nagu bikiinid ehk see, mida ta pakub, on küll kujundlik ja geniaalne, aga see, mida ta varjab, on palju olulisem."

Mis siis Kalamaja korteriturul toimub ja kui pöörased hinnad (uusarenduste) puhul vastu vaatavad? Ärileht tegi Kinnisvara24 abiga tiiru kuulutustes ja uusarenduste hinnakirjades.

Kinnisvaraportaalis hetkel aktiivsete kuulutuste järgi teeb Kalamaja asum tõepoolest enamusele silmad ette - vaid Tatari asumis on keskmise uusarenduse hind (3700 eur/m2) kõrgem kui Kalamajas (3400 eur/m2).

Järgneval graafikul valisime välja asumid, kus uusarenduste kuulutuste ruutmeetrihind ületab 2500 eurot.

Lihtsa otsinguga leiab Kalamaja uusarendusi ka kallima hinnaga. Näiteks Väike-Patarei tänaval asuva Mündriku residentsi majades pole probleemi küsida ruutmeetri eest näiteks 3855 eurot ehk 80 ruutmeetrise korteri eest 296 500 eurot. Tõsi, tavaliselt peab korteri hinnale lisaks maksma ka parkimiskoha eest, siinses pakkumises on see arvestatud juba korteri hinna sisse.

Kuvatõmmis arendaja yit.ee lehelt, Mündriku residents

Sealsamas kõrval, Klaussoni kommivabriku-nimelises arenduses saab osta 1-toalise, 35-ruutmeetrise korteri 150 000 euroga, mis teeb ruutmeetri hinnaks lausa üle 4300 euro. Endover reklaamib kortereid kui unikaalseid, vanalinna vaate ja kõrgete lagedega lofte.