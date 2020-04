ÜLEVAADE | Poliitmängud naftaturul, mida naftatootjate kartell arutab ja miks see USA presidendi jaoks nii oluline on

Aga just sellest kohtumisest ning Saudi Araabia ning Venemaa kokkuleppest sõltub, kas USA on maailma suurim naftatootja või mitte. Samamoodi on valvel ka üleilmsed finantsturud, sest OPECi ministrid üritavad turuosade pärast käivat sõda lõpetada ning koroonaviiruse pandeemiast tingitud nõudluse langusest põhjustatud hinnalangust peatada. Ja selleks, et maailmamajandusele juba enam kui 100 aastat vajalikku värsket verd pakkunud sektorit stabiliseerida, ongi tarvis väga laiapõhjalist üleilmset tootjate kokkulepet.

USA president Donald Trump kutsub OPECit ja Venemaad maailma naftatoodangut 15% kärpima. Kohtumistel osalevad ka G20 ja Rahvusvaheline Energiaagentuur. USA ning Kanada ametnikud on kinnitanud, et nende firmad on samuti valmis tootmist vähendama.

Briti majandusleht Financial Times kirjutab, et kuigi ajaloolise leping sõlmimiseks on aeg küps, pole sugugi selge, kas kärpest piisaks pea kolmandiku võrra vähenenud nõudluse mõjude tasandamiseks ning toob välja naftaturu võtmetegijate seisukohad:

Põhja- Ameerika toodang võib kokkuleppeta kokku kukkuda

Kui OPEC ja Venemaa kokkuleppega ei nõustu, kukub naftabarreli hind 10 dollarile ning USA tootmine praktiliselt halvatakse: päevane naftatootmine kukub 13 miljonilt barrelilt 7 miljonile, kinnitas ühe Texase juhtiva gildanafta firma Pioneer Natural Resources juht Scott Sheffield.

„See mõjuks USA nafta ja gaasitööstusele laastavalt," kinnitas ta, lisadest, et järgneks rohkelt kiireid pankrotte.

Kokkulepe viiks barreli hinna 35 dollarile või ülespoole, kuid Sheffieldi sõnul oleksid tootjad jätkuvalt hädas ning USA naftatoodang väheneks 3 miljoni barreli võrra päevas. Mida see tähendab? Gildanaftaga tegelevate firmade juhid tahavad, et Ar-Riyadi ja Moskvasse jõuaks sõnum, et USA valitsus ei pruugi lasta gildanafta tootjatel OPECi kärbetega liituda, kuid tootmine väheneb sellele vaatamata.

Continental Resourcesi juht ning Trumpi hea sõber Harold Hamm on lobistanud Saudi ja Venemaa toornafta maksustamise eest. Seda ideed toetavad ka kanadalased. Sheffield selgitas, et selle idee vastased loodavad 10 dollarile kukkuva nafta hinna juures nõrgemad konkurendid alla neelata.