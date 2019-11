Ülevaade: Tallinna ja Helsingi hindade vahel laiutavad suured käärid

ärileht.ee RUS

Helsingi Foto: Eero Vabamägi

Eesti Konjunktuuriinstituudi septembrikuine võrdlus Eesti ja Soome hinnatasemest osutab, et kaupade ja teenuste hinnad on Tallinnas üldjuhul oluliselt madalamad kui Helsingis ja Eesti on Põhjamaadest tuleva turisti jaoks soodsate hindadega riik.