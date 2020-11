ÜLEVAADE | Uue ministrikandidaadi ettevõtted. Millega tegeleb Kolmejalgne mündiga konn OÜ?

Osaühing Kolmejalgne mündiga konn tegeleb arvutialaste konsultatsioonide valdkonnas. Peagi tähistab see ettevõte tegutsemisaastat. 2019. aastal tõusis ettevõtte tegevus tõsisemalt lendu kui käibenumbriks sai märkida üle 55 000 euro. Kasumis on ettevõte olnud pidevalt, aga 2019. aastal ületas see napilt 18 000 euro piiri.

„Kolmejalgne mündiga konn OÜ on Eesti turul tegutsev ettevõte, kelle peamiseks tegevusalaks on arvutialsed teenused ning ärinõustamine," on firma aruandes kirjas. Töötasu firmast ei makstud, dividende ka mitte.

Kasvu ootav õlletootja

Epler on ka väikeõlletootja. Pühajõe pruulikoda on tegutsenud samuti peaaegu viis aastat. Selle käive aasta-aastalt veidi langeb, maandudes 2019. aastal 17 000 euro kandis. Kaks viimast aastat on lõpetatud ligi 10 000-eurose kahjumiga.

Aruandest selgub aga, et 2019. aasta oli Pühajõe pruulikoja jaoks murranguline. Ettevõte investeeris väga tugevalt nii ruumide laiendamisse kui ka Leader meetmest saadud toetuse abil seadmeparki. Tootmisvõimsus suurenes varasemaga võrreldes neli korda ning tänu temperatuurikontrolli võimalusega kääritusmahutite soetamisele on edaspidi pruulitavate õllede sortimenti võimalik oluliselt täiendada.

„Väikese tagasilöögi ettevõtte tulemustele andis see, et uue sisseseade ja ruumide lõplik valimimine jäi hiliskevadesse ning seejärel võttis oodatust rohkema aega seadmete tundmaõppimine. Kõik see lükkas tõsise pruulimise sügisesse, mil õllehooaeg oli juba lõpusirgel. Ometi läks ettevõte 2020.aastale vastu väga optimistlikult ning plaaniga jätkata investeeringuid nii seadmepargi täiendamiseks (vaja on villimisliini) kui pruulikojas külastajatele õlle nautimise ja ka ööbimisvõimaluse pakkumiseks," kirjutab Epler aruandes.

Üks ettevõte ootab lõppu

Kõige värskem ettevõte on tal aga Gprokeg Europe OÜ. Selle asutas ta koos kahe kaaslasega 2019. aasta augustis. Valdkonnaks spetsialiseerimata hulgikaubandus. Aruannet sellel firmal veel ette näidata ei ole, aga niisama see ei seisa. 2020. aasta juunist kuni augusti lõpuni oli ettevõttel ligi 10 000 eurot maksustatavat käivet.