ÜLEVAADE | Valitsusel vara hõisata? Eilne hääletus oli pensionireformi puhul vaheetapp, edasine sõltub presidendist

Kas pensionifondist saab juba lähipäevil raha kätte? Nii lihtne see siiski ei ole, eilse otsuse järel on pall presidendi käes: kas kuulutada seadus välja või saata riigikohtusse menetlemiseks? Kui riigikohuski leiaks, et pensionireform on põhiseadusega vastuolus, saadetakse see tagasi seaduse algatajate kätte parandamiseks. Ka seda varianti ei saa välistada, sest õiguskantslergi on pensionireformil hulga õiguslikke vigu leidnud.