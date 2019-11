ÜLEVAADE | Värske minister on ettevõtlik ning IT ei ole talle kindlasti võõras

Kaimar Karule kuulub 2008. aastal asutatud programmeerimisega tegelev Mindbridge OÜ. Kui 2016 ja 2017. aastal oli ettevõtte käive praktiliselt olematu ehk alla 1000 euro, siis eelmisel aastal kerkis ettevõtte käive 26 245 euroni ning puhaskasumit teenis firma 3904 eurot.

Kaimar Karu tööalaste suhte sotsiaalvõrgustiku Linkendin profiili kohaselt on ta samanimelise ettevõtte parter ja strateegiline nõustaja Londonis alates 2017. aasta augustist.

Samuti kirjutab Karu Linkendini profiilis enda tutvustuseks, et on avaldatud autor.

Karu on ka mittetulundusühingu itSMF Estonia juhatuse liige. 2006. aastal asutatud ühingu tegevuse eesmärgid on eelmise aasta majandusaasta aruande kohaselt IT teenuste halduse parimate praktikate populariseerimine, IT teenuste valdkonnas tegutsevate inimeste oskuste suurendamine, Eesti it- turu valdkonna terminoloogia ühtlustamine ning teenuste halduse alaste kogemuste jagamine. Ühingu 2016. aasta tulud ulatusid 13 926 euroni, 2017. aastal 10 057 euroni ning eelmisel aastal tulusid ei olnud. Ühenduse veebileht enam kätte saadav ei ole.

Karu on ka Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse nõukogu liige.

E-Kinnistusraamatu andmetel viimased kuus aastat Londonis elanud ja töötanud Karul Eestis kinnisvara ei ole.