Ülevõtmisskandaali haaratud raamatupidaja süüdistab endist tööandjat kiusamises

Raamatupidaja Kaire Kuusik, kelle ametisoleku ajal logistikafirma Via3L Speditioni juhid ettevõtte teiste osanike teadmata konkureeriva Nordic Speditioni asutasid, läks samuti uude firmasse tööle. Ehkki riigikohus tühistas Nordic Speditionisse läinud logistikute vara arestimise, ripub nii logistikute kui ka Kuusiku pea kohal ligi seitsme miljoni euro suurune kahjunõue Via3L Speditioni väidetava kaaperdamise eest. Kas tegevjuhtide mullu n-ö kaaperdatud logistikafirma Via3L Speditioni töötajad olid kaasosalised või omanike lahkehelides hammasrataste vahele jäänud kannatajad, selgub kohtus.

Via3L Spedition tegutses hulgifirma Jungent ruumides ja selle ettevõttega seostus ka enamusosalus logistikafirmas. 2018. aasta juuli esimesel päeval astusid ettevõtte logistikud nagu üks mees tegevjuhtide vargsi loodud konkurendi teenistusse. Tühja kontorisse jäi vaid Kaire Kuusik, kes kavatses samuti n-ö üle hüpata.

Kuusiku sõnul algasid Jungenti-poolsed kahtlused ja tegevjuhtide uurimine juba 2017. aasta lõpus. Osanik Alger Närska ja Jungenti kontroller Sten Raendi hakkasid tema sõnutsi tegevjuhtide äraolekul raamatupidamisdokumente kontrollimas käima.

„Käidi justkui salaja. Kontrolliti esinduskulusid, kui oli käidud klientidega kohtumas. Vaadati selle nurga alt, et kohtutud oli laupäeva hommikul või et arve sees oli lapse praad. Dokumentidest tehti koopiad,” rääkis Kuusik. „Mind isiklikult solvas, kui mulle öeldi, et ärgu ma teistele öelgu nendest kontrollimistest. [---] Eks need juhatuse liikmed, kelle kohta andmeid küsiti, ajasid silmad suureks küll, kui ma sellest rääkisin. Ma sain aru, et neile ei tulnud see üllatusena ja nendevahelistes suhetes juba midagi ebameeldivat toimus.”