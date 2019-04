Ülikriitiline saladokument Danske Banki asjus: Eesti ja Taani finantsinspektsioonid ignoreerisid hoiatusi ega teinud midagi rahapesu tõkestamiseks

Selline on Euroopa pangandusameti (EBA) uurimise järeldus, mis esmakordselt heidab pilku sellele, millised olid kahe maa finantsjärelevalve puudused Danske Banki asjus.

EBA dokument näitas, et regulaatorid ei võtnud piisavalt tõsiselt Venemaa hoiatusi, milles EBA näeb Euroopa Liidu reeglite rikkumist.

Aprilli algul keeldus Euroopa Liidu pangandusjärelevalve, kelle allasutus on EBA, algatamast Euroopa Liidu reeglite rikkumise menetlust ja blokeeris edasise menetluse Eesti ja Taani finantsinspektsioonide vastu.

Reutersil ei õnnestunud saada kommentaare Venemaa keskpangalt ega Eesti ja Taani finantsinspektsioonidelt. EBA keeldus kommentaaridest.

26. aprilli kuupäeva kandev EBA kirjas Euroopa Komisjonile teatas EBA, et Eesti ja Taani finantsinspektsiooni tegevuses on puudused, kuid see ei tähenda, et Euroopa Liidu reegleid on rikutud.

Euroopa Parlamendi liige Sven Giegold, kes on ka parlamendi finantskuritegude komitee liige, kirjutas Euroopa Komisjonile, et viimane peab algatama Taani ja Eesti vastu Euroopa Liidu reeglite rikkumise menetluse.