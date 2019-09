Üliõpilastele sobivad üürikorterid lähevad kaubaks paari tunniga

Kinnisvara24.ee tootearendus- ja turundusjuhi Laura Tammeoru sõnul on iga-aastane üürikorterite turu aktiivseim periood augustis, kui kasvab nõudlus eelkõige Tallinna ja Tartu ülikoolide ümbruses.

„Augustis oli üürituru tipphooaeg, kui head korterid üüriti välja juba esimeste tundide jooksul pärast kuulutuse sisestamist. Nõudlus on endiselt kõrge ka nüüd septembri alguses. Nii Tartus kui Tallinnas on tänavu kõige populaarsemad 1-toalised korterid, mille üürihind oli augustikuus Tartus keskmiselt 343 ja Tallinnas keskmiselt 337 eurot kuus,“ rääkis Tammeorg.

„Augustis oli näha, et enamik üürikorterite kuulutusi muudeti mitteaktiivseteks juba loetud tundidega. Kinnisvara24.ee portaalis avaldavad paljud suuremad ja väiksemad kinnisvarafirmad oma kuulutused 48 tundi varem kui teistes portaalides – heade üürikorterite puhul on see oluline eelis,“ selgitas ta.

Üürikorterit eelistavad tudengid, kes soovivad vaiksemat ja privaatsemat elamispinda, kui ühiselamu tingimused pakuvad. Kõige kiiremini lähevad kaubaks korterid, mis asuvad ülikoolide vahetus läheduses. Üksi elada soovivad üliõpilased otsivad minimaalsete ruutmeetritega möbleeritud 1-toalist korterit, kus on olemas kõik mugavused, oma köök ja pesupesemise võimalus. Ühisköögi ja pesuruumiga tube ei soovita.

Tammeorg selgitas, et suurem huvi on ka 3-toaliste korterite vastu, mida üüritakse mitmekesi, kuid ühiselu ei sobi kõikidele inimestele, sest inimestel on erinev elustiil ja see võib segada õpingutele keskendumist.