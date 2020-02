Üllatav areng pealinna kinnisvaraturul: korterid Tallinnas on läinud odavamaks

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul on korterite ruutmeetri hinnad juba pool aastat stabiilselt üle 2000 euro püsinud ning kuigi väikseid kõikumisi võib ette tulla, siis oluliselt tase enam allapoole ei lange.

“Viimase kümne aastaga on enim võitnud odavate mikrokorterite ning ka ühe-kahetoaliste omanikud, kelle vara väärtus on selle ajaga isegi kahekordistunud. Ka Tallinna lähivaldade kruntide hinnad on tuntavalt tõusnud. Kui inflatsioon maha arvata, siis näiteks eramute ning ka vanalinna kallite korterite hinnad on pikalt samal tasemel püsinud,” selgitas Vahter.

“Kinnisvaraturu viimase kümnendi miinuspoolele jäävad need inimesed, kes oma kodu ostmata jätsid, üüri maksid ning nüüd pinna poole kallimalt ikkagi soetama peavad,” nentis Vahter.

Jaanuaris tehti Tallinnas kinnisvaraga kokku 985 ostu-müügitehingut 124 miljoni euro eest. Tehingute koguväärtus langes kuuga 31 ning aastataguse ajaga võrreldes 14,4 protsenti.

Jaanuaris müüdi Tallinnas 741 korterit, mis on 12,4 protsenti vähem kui detsembris. Kui keskmine ruutmeetri hind langes kuuga 6,7 protsenti, siis on see siiski 3,8 protsenti kõrgem kui aasta tagasi jaanuaris. Kalleim korter müüdi 522 000 ning odavaim 3000 euro eest.

Jaanuaris müüdi Tallinnas 21 hoonestatud elamumaa kinnistut, mis on 12 võrra vähem kui varasemal kuul. Kalleim eramu müüdi 1,1 miljoni ning soodsaim 2000 euro eest.

Möödunud kuul müüdi kuus elamumaa krunti, mis on detsembriga võrreldes ühe võrra rohkem. Kalleim krunt maksis 450 000 ning odavaim 14 000 eurot.