Ulmelised summad: Amazoni juhi vara kasvas päevaga rekordilise 13 miljardi võrra

Bloombergi miljardäride indeksi kohaselt kerkis Bezose vara maht esmaspäeva õhtuks 189,3 miljardi dollarini.

Nii Bloombergi kui Forbesi arvestuste kohaselt on Bezos maailma rikkaim mees ning esmaspäeval kerkis tema vara rekordiliselt, kui Amazoni aktsia hind tegi tänu Wall Streeti prognoosidele suure hüppe.

Amazoni aktsia hind kerkis 8% pärast seda kui investeerimispanga Goldman Sachs analüütikud kergitasid e-kaubanduse hiiu aktsia hinnasihti ning prognoosivad, et järgneva 12 kuu perspektiivis peaks aktsia väärtus kasvama 28% ning hind tõusma 3800 dollarini. Reede õhtul maksis Amazoni aktsia alla 3000 dollari.

Bezose varanduse põhiosa moodustab Amazoni 57 miljoni aktsia suurune osalus, nii et aktsia hinnatõus suurendas ka Bezose vara hüppeliselt ning USA populaarne investorite kanal CNBC kirjutab, et tõenäoliselt saab Bezosest esimene inimene, kelle vara ületab 200 miljardi dollari piiri.

Tegelikult oleks Bezos selle piiri juba ületanud, kui mitte ei oleks olnud ligi 40 miljardi dollari suurust lahutuskokkulepet endise naise MacKenziega.

Tegelikult ei ole selles midagi uut, et Bezose vara maht teeb suuri muutusi, sest emotsioonid aktsiaturul tähendavad, et maailma rikkamad võivad päevaga oma varale miljardeid dollareid lisada või ka samahästi neid kaotada.

Nii näiteks kahanes Bezose vara märtsis üleöö enam kui 7 miljardi dollari võrra, mil Covid-19 pandeemia maailma aktsiaturge räsis. Lõpuks on see kõik aga muidugi hüpoteetiline arvestus, sest kõik toimub vaid paberil.

Kokkuvõttes on miljardäride vara sellel aastal kasvanud, seda vaatamata näiteks tööpuuduse numbrite kasvule, sest turud on pandeemia alguse kukkumisest üle saanud. Näiteks Bezose vara on Bloombergi arvutuste kohaselt aasta algusega võrreldes kasvanud enam kui 74 miljardi dollari võrra.

Bezose rikastumine on lisanud hoogu spekulatsioonidele, et temast võib lõpuks saada esimene triljonär.