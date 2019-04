Ülo Kivine naaseb juhtima hiiglasliku maksuvõlaga Tere piimatööstust

Juhtimist värskendava Tere maksuvõlg ületab miljonit eurot ning ettevõttel on E-krediidiinfo andmetel üleval suured nõuded Trust Kapitali osaühingu ja Professional Partner poolt.

Aastatel 2007-2010 aktsiaseltsi Tere juhtinud Kivine saab 9. mail ühtaegu ka Farmi Piimatööstuse juhatuse esimeheks.

„Ülo Kivine on pikaaegse piimatööstuse kogemusega tunnustatud tippjuht, kes peale 4 aastat Saaremaa Piimatööstuse juhina soovis koju, st mandrile tagasi tulla,“ ütles Tere ja Farmi omanikfirma AS Maag Grupi nõukogu esimees Roland Lepp.

Kivise ülesandeks saab kahele piimatööstustele Eestis turuliidri positsiooni kindlustamine ning kaubamärkide konsolideerimine uute ekspordivõimaluste leidmiseks.

„Usun, et mõlemal ettevõttel on olulist kasvuruumi nii Eestis kui ka välismaal,” rääkis Kivine. „Tere ja Farmi laiapõhjaline tootmine võimaldab juurde tuua uusi arvestatava ekspordipotentsiaaliga piimatooteid. Kindlasti tahame kasvades suurendada kodumaise toorpiima varumist, mis on hea perspektiiv meie peamistele koostööpartneritele, põllumajandustootjatele.“

Viimase paari aastaga on finantsiliselt keerulises seisus Teret Kivise sõnul edukalt korrastatud.

Senine Tere ASi ja Farmi Piimatööstuse ASi juhatuse esimees Katre Kõvask lahkub ametist alatest 8. maist. Tere ASi ja Farmi Piimatööstuse ASi 2018. aasta 12 kuu auditeerimata konsolideeritud käive oli 108 miljonit eurot, kasvades aastaga 2,5 miljoni euro ehk 2,3% võrra. Ettevõtte eksportkäive ulatus 21 miljoni euroni ja kasvas aastatagusega võrreldes 16,8% võrra. Tere ja Farmi piimatööstuse ekspordi osakaal ettevõtte kogukäibest oli 19,4%, ettevõtted eksportisid oma tooteid 20 erinevasse riiki.