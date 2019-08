Ümberkorraldused Danskes: pank vähendab töötajate ametinimetuste arvu mitme tuhande võrra

400 ametinimetuse hulka tulevad juurde ka mõned uued, mis keskenduvad rahapesu vastu võitlemisele, teatas Taani finantssektori ametiühing Finansforbundet.

Uued ametinimetused on ingliskeelsed ja vähendamise eesmärk on muuta pank läbipaistvamaks.

Uus struktuur peaks muutma töötajate liikumise ettevõtte sees lihtsamaks ja kui töötaja tööülesanded jäävad enam-vähem samaks, siis ei muudeta ka tema ametinimetust.

„Väga spetsiifilised vanad ametinimetused on muutunud iganenuks. Seega tuleb leida tasakaal. Me tahame, et oleks võimalikult vähe ametinimetusi, aga kõik peab siiski olema loogiline," selgitas Danske personaliosakonna konsultant Lisbeth Sørensen.

Sørensen tõi näite, et pangal on praegu 1500 konsultanti, kellel on 250 erinevat ametinimetust.

Danske on rahapesuskandaali tõttu uurimise all nii USAs kui mitmes Euroopa riigis.