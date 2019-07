Ümberkorraldused Nordica liinivõrgus on kahandanud lennufirmaga reisijate arvu kolmandiku võrra

Võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga on reisijate arv kahanenud ligi 30 protsenti, ütles ettevõte pressiteate vahendusel. Kokku teenindati selle aasta esimese kuue kuuga ligi 270 000 reisijat. Ettevõtte kinnituse vastas see tulemus lennufirma ootustele.

Nordica lendude toimumise protsent oli üle 99. Lennufirma kinnitusel ollakse selle tulemusega liinilennunduses parimate seas. Väga kõrge oli ka punktuaalsuse näitaja: 86 protsenti reisidest väljus 15-minutilise täpsusega.

Nordica kommunikatsioonijuhi Toomas Uibo sõnul on suveperioodi lendude täituvus hea. "Oleme reisijate arvu poolest eelarvest ees ja piletite ettemüük vastab plaanitule," rääkis ta.

Nordica teatas juunis, et ettevõte peatab alates selle aasta 27. oktoobrist piletimüügi ja lennud Tallinna liinivõrgus oma kaubamärgi all, et keskenduda avalike hangete ja teiste tellimuslendude täitmistele.

Küll aga märkis Uibo, et kõik Nordica pileteid ostvad reisijad võivad olla kindlad, et ettevõte lendab vastavalt lubatud lennugraafikule ja mingeid muudatusi selles osas ei tule. "Nordica värvides lennukeid on näha Tallinnas lendamas ka pärast 26. oktoobrit, kuid siis osutab Nordic Aviation Group lennuteenuseid teistele lennufirmadele," märkis ettevõtte kommunikatsioonijuht.

Eesti rahvuslik lennufirma tegi esimese poolaasta jooksul oma liinivõrgus üle 5300 lennu ja konsolideerituna ligi 16 800 lendu. Nordic Aviation Groupi lennukiparki kuulub kokku 19 lennukit.