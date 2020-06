Ümbrikupalgad riiklikes ehitushangetes: üle 50 miljoni maksval objektil oli töötasude maksmisega probleeme umbes 50 alltöövõtjal

„Me ei kahtlusta otseselt hankijaid, aga me oleme vaadanud, mis ettevõtted seal osalevad,” kirjeldas maksu- ja tolliameti maksuauditi üksuse juht Merle Siibak, millist seiret amet riiklike ehitushangetega seoses juba viimased kaks-kolm aastat läbi viib. „Meie mure ongi see, mis seal objektil toimub ja mis toimub alltöövõtjate tasandil,” lisas Siibak.

Kuigi suurte peatöövõtjate endiga üldiselt probleeme ei ole, valmistavad peavalu alltöövõtjad ja nende alltöövõtjad. Kui veel hiljuti oli tööjõumaksude tasumisega probleeme igal kolmandal riikliku ehitusobjekti juures töötaval alltöövõtjal, siis viimase kuuga on see osakaal oluliselt suurenenud.

Probleem järsku kasvanud

„Võib-olla on see juhus, aga on ka selliseid objekte, kus on üle 60% alltöövõtjaid, kellel on probleeme tööjõumaksude maksmisega – need on kas sektori keskmisest madalamad või üldse tasumata – ja kellega me peame pärast objektil käimist ühendust võtma,” märkis Siibak. Valdavalt kontrollib maksu- ja tolliamet suuri, üle miljoni euro küündivaid riiklikke ehitushankeid.

Näiteks 26. mail toimunud seire käigus leidis maksuamet riigihangete objekti, kus tuvastati kaks registreerimata töötajat ning objektil töötanud kaheksast alltöövõtjast viiel oli palgatase väga madal või ei makstud üldse ametlikku töötasu. Samas on viimase paari-kolme aasta jooksul veel teisigi hoiatavaid näiteid olnud.

„Ma võin tuua ka näite, kus üks suuremaid hankijaid viimastel aastatel – see oli üle 50 miljoni hange –, seal me saime nii peatöövõtjalt kui hankijalt alltöövõtjate nimekirjad. Me tuvastasime, et kokku oli sel objektil erinevaid alltöövõtjaid 126, neist 40% olid sellised, kel olid töötasud nii madalad, et meie vaates oli neil ümbrikupalga risk,” rääkis Siibak.

Sealhulgas olid 17 ettevõtet nendest 126-st sellised, kelle töötajate keskmine töötasu jäi alla miinimumpalga. „Meie seisukoht on ikkagi see, et hankijad ja peatöövõtjad peaksid rohkem oma alltöövõtjaid kontrollima ja valima, sest see on ju avaliku raha eest tehtud hange – see raha peaks ikkagi jõudma nende ettevõteteni, kes makse maksavad ja oma kohustusi riigi ees täidavad,” märkis maksu- ja tolliameti maksuauditi üksuse juht.