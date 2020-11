Ungari ja Poola kavatsevad EL-i eelarve ja taastepaketi õigusriigi tingimuse pärast vetostada

Euroopa Liidu liikmesriikide alalised esindajad kogunevad Brüsselis täna eelarvet arutama. Ungari uudisteväljaande teatel palub eesistujamaa Saksamaa valitsustel väljendada oma seisukohta pakutud finantseerimise tingimuslikuks muutmise kohta, vahendab Reuters.

Ungari peaminister Viktor Orbán saatis varem Euroopa Liidu institutsioonidele kirja, milles ähvardas eelarve vetostada. Samasuguse kirja saatis eelmisel nädalal ka Poola peaminister Mateusz Morawiecki.

Ungari valitsuse esindaja Zoltán Kovács ütles, et Ungari läheb kohtumisele selge mandaadiga parlamendilt, mis otsustas juulis, et selliseid tingimusi läbirääkimistel vastu ei võeta.

Küsimusele, kas see tähendab, et Ungari vetostab 1,1 triljoni eurose eelarve ja 750 miljardi eurose taastepaketi, kui õigusriigi tingimust ära ei muudeta, vastas Kovács: „Teie järeldus on õige.”

Poola justiitsminister ja väiksema koalitsioonipartneri Ühendatud Poola erakonna juht Zbigniew Ziobro ütles, et see on „otsustav hetk selle osas, mis Euroopas juhtub... kui Poola saab panna veto”.

Ziobro ütles, et see samm oleks kasulik, et „blokeerida see poliitiline projekt, mis on mõeldud Poola suveräänsuse piiramiseks... Ma olen veendunud, et sarnaselt peaminister Orbánile kasutab peaminister Morawiecki seda õigust”.

Euroopa Liit otsustas suvel, et seob igasugused tulevased rahaeraldused Euroopa Liidu aluslepingus paika pandud demokraatlike standardite austamisega. See hõlmab näiteks kohtute, meedia ja hariduse vabadust, mis on Orbáni ja tema Poola liitlase Jarosław Kaczyński poolt löögi alla sattunud.