Ungari keskpanga juht: peame tunnistama, et euro oli viga ja sellest väljapääsu leidma

Lõuna-Euroopa riikide ühisraha kasutajate sekka arvamine tõi kaasa nii nõrga vahetuskursi, et Saksamaast sai Euroopa Liidu tugevaim globaalne ekspordimasin. See muutis nad Matolcsy sõnul endaga väga rahulolevaks. Nad ei uuendanud oma taristut ega investeerinud piisavalt tuleviku tööstustesse. Nad magasid maha digirevolutsiooni, ei arvestanud Hiina kiirelt kasvava mõjuvõimuga ega suutnud ehitada üle-Euroopalisi globaalseid ettevõtteid. Samal ajal tegid ettevõtted nagu Allianz, Deutsche Bank ja Bayer kasutuid katseid Wall Streeti ja USA-d vallutada.

Matolcsy väidab arvamusloos, et suurem osa euroala riike said enne euro tulekut paremini hakkama kui ühisrahaga. Ta tugineb oma väitel Euroopa poliitikakeskuse analüüsile, mille kohaselt on ühisraha kahe esimese aastakümne jooksul olnud mõned riigid, kes on eurost võitnud, kuid palju kaotajaid.

Matolcsy ütleb, et ühisraha ei olnud Euroopa edulugudel enne 1999. aastat tarvis ja suurem osa euroala riikidest ei ole sellest ka hiljem kasu saanud. 2008. aasta finantskriisist ja 2011-2012 eurotsooni majanduskriisist said suurem osa liikmesriike valusalt mõjutatud, sest riikide võlakoorem oli suur. Tasuta lõunaid ei ole ning odavad laenud lähevad sageli hiljem oluliselt kallimaks, tõdeb Ungari keskpanga juht.

Matolcsy toob välja Ungari juurtega ökonomisti Alexandre Lamfalussy kes ütles, et eurot oli tarvis selleks, et suurendada sidet Euroopa tuumikriikide vahel ning kaitsta Euroopa Liitu Nõukogude Liidu eest.

Selles on aga üks nõrk koht: ühisraha loomise lõplik otsus langetati 1992. aastal Maastrichtis, kui NL kokku kukkus. Nii, et ühisraha loomise põhjus sai lõpu juba enne ühisraha sündi.

Matolcsy ütleb, et on aeg sellest valusast ja mõttetust unenäost ärgata. Hea alguspunkt selleks oleks tema sõnul tunnistada, et ühisraha on praktiliselt kõikidele sellega liitunud riikidele erinevatel põhjusetel püüniseks, aga mitte kullasooneks osutunud.