Ungari salastas Hiina rahastatava raudteeprojekti üksikasjad

Kiirrongiliin uuendab olemasolevat ühendust Ungari ja Serbia pealinna vahel ning eelnõu teksti kohaselt oli tegemist ülekaaluka avaliku huviga.

Dokumendi kohaselt on lepingu üksikasjade salastamine kümneks aastaks vajalik, sest avalikustamine võib "ohustada Ungari võimet teostada oma välispoliitikat ja kaubandushuve ilma liigse välismõjuta".

Hiina riigile kuuluva Exim Bankiga sõlmitud lepingu kohaselt rahastab Ungari 85 protsenti investeerimiskuludest – hinnanguliselt vähemalt kaks miljardit eurot – krediidi abil ja ülejäänud 15 protsenti omavahenditest.

Valitsus ütles varem, et salastamine on vajalik selleks, et tagada Exim Bankilt nõutav krediit.

Parlamendi otsuse kohaselt saab Budapest ikkagi otsustada projektdokumentide avalikustamise üle, "olles saanud Hiina Rahvavabariigi valitsuse seisukoha".

Investeering on pälvinud kriitikat seoses võimaliku Hiinale sõnaõiguse andmisega Ungari asjades, aga ka selle tohutu hinna pärast maksumaksjale.

Kriitikud viitavad ka kahtlustele selle võimaliku kasumlikkuse ja 350-kilomeetrise raudteelõigu ehitamisega seotud korruptsiooniriskide osas.

Raudtee ehitamisega on osaliselt seotud peaminister Viktor Orbanile lähedased ärihuvid ja see moodustab osa kavandatavast raudteeühendusest, mis seob Kesk-Euroopat Hiina opereeritava Pireuse sadamaga Kreekas.