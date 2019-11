Ungarlased kaotavad eurorahade väärkasutuse pärast hiigelsumma

Toimetas: Siiri Liiva siiri.liiva@arileht.ee RUS

Ungari peaminister Viktor Orban euroala tippkohtumisel Brüsselis 17. oktoobril Foto: POOL New, Reuters/Scanpix

Ungari valitsus on nõustunud Brüsseli karistusmeetmega, mis on tingitud sellest, et riik ei ole suutnud talle eraldatud eurorahasid sihtotstarbeliselt kasutada. See võib tähendada Ungarile 500 miljardist forintist ehk 1,5 miljardi eurost ilma jäämist.